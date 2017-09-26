В Мурманске продолжаются работы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

В этом году предусмотрен капитальный ремонт шести дворовых территорий, расположенных по одиннадцати адресам (дома №№ 1, 3 и 10 по улице Виктора Миронова, №№ 25/2, 25 по улице Юрия Гагарина, №№ 12, 14 и 20 по улице Анатолия Бредова и №№ 20, 21 и 22 по улице Достоевского), а также зоны отдыха озера Семёновское с устройством велосипедно-пешеходных дорожек.

На одном из объектов по улице Анатолия Бредова побывал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. Рабочие завершили подготовительные работы и в настоящий момент занимаются капитальным ремонтом территории. Здесь появится современное освещение, будет благоустроена зеленая зона, установят детские игровые и спортивные комплексы.

– Программа доказала свою необходимость, она позволяет городским властям навести порядок во дворах, а жителям домов самим определить, что они хотят видеть рядом с домом, – рассказал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – В основе каждого проекта лежат предложения, которые внесли сами мурманчане.

Стоит отметить, что территории для реализации проекта определены на основе обращений от горожан. Мероприятиями программы предусмотрено благоустройство дворов и наиболее посещаемых общественных территорий. Финансирование осуществляется за счет федерального, областного и местного бюджетов.

По условиям программы жители проводят общее собрание дома, формируют предложения и отправляют в администрацию города. Напомним, сейчас продолжается приём заявок на участие в программе на будущий год. Подробная информация размещена на официальном сайте администрации города Мурманска в разделе «Формирование комфортной городской среды.