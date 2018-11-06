В Мурманске проходит форум молодых предпринимателей «Я в деле!»

В Мурманске проходит форум «Я в деле!» для молодых предпринимателей, который объединил более 500 участников на одной площадке.

Ключевая задача форума «Я в деле!» – показать, какие возможности дает открытие своего дела, и постараться сделать заполярную столицу деловым и экономическим центром за счет развития молодых и амбициозных предпринимателей.

12 бизнес-экспертов и успешных бизнесменов из разных городов России проведут мастер-классы и лекции на темы: «Как найти свою нишу и мыслить стратегически», «Где взять деньги на реализацию идеи?», «Как продвигать свой товар или услугу?», «Преимущества пиара над платной рекламой» и другие.

Одним из ключевых спикеров форума «Я в деле!» станет Кристина Давыдова (Москва – Санкт-Петербург), основатель «Академии владельцев бизнеса», международный консультант по управлению, эксперт в стратегии развития бизнеса и личной стратегии владельца. Внедрила стратегию в более чем 80 компаний.

Также на форуме выступит группа «Деревянные киты», ставшая открытием гитарной музыки 2018 года, по мнению федерального издания «Афиша Дейли».

В форуме участвуют специалисты министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, представители компаний-партнёров, журналисты и общественные деятели.