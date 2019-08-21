В Мурманске проходит конкурс «Мой зелёный город – мой уютный дом»

В нём принимают участие предприятия, организации, образовательные учреждения и просто неравнодушные мурманчане. Они высаживают цветы, обустраивают клумбы во дворах и на прилегающих территориях.

– Конкурс традиционный, проводится уже девятый год подряд. Постоянно появляются новые участники, но и «старички» стараются держать уровень, комиссии очень непросто определить победителей, – поделилась впечатлениями депутат Совета депутатов города Мурманска Антонина Климова.

В этом году смотр проходит по четырем номинациям: «Лучший зелёный дворик Мурманска», «Лучшая клумба-цветник», «Лучшее озеленение территории образовательного учреждения», «Лучшее озеленение территории предприятия/организации».

Для участия в отборе было подано 23 заявки, больше половины – от частных лиц, что говорит о высокой заинтересованности горожан в деле озеленения родного города.

При определении победителей будет учитываться площадь и оригинальность оформления участка, количество, разнообразие и сочетаемость высаженных зеленых насаждений. Особое внимание – экологичности материалов и санитарному состоянию газонов. Итоги конкурса подведут осенью. Победители получат дипломы и ценные призы.