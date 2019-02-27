В Мурманске проходит медицинский конгресс «Северное сияние»

Сегодня начал работу традиционный медицинский конгресс «Северное сияние», который в восьмой раз собрал врачей Мурманской области для обсуждения актуальных вопросов здравоохранения. Конгресс «Северное сияние» доказал свою эффективность и стал традиционной площадкой для обмена опытом с целью повышения профессионального уровня медицинских работников региона.

В течение двух дней в рамках конгресса будет проходить общение врачей различных клинических специальностей с представителями медицинской науки. Лекции для медиков региона прочтут представители не только ведущих высших медицинских образовательных учреждений, научно-исследовательских институтов и учреждений федерального центра, но и зарубежных клиник.

Открывая работу конгресса, министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин выразил уверенность, что площадка позволит участникам ознакомиться с новейшими разработками, повысить профессиональные знания, наладить эффективный обмен опытом и, как результат, внесет свой вклад в совершенствование медицинской помощи населению региона.

В первый день работы конгресса состоятся семинары на темы «Актуальные вопросы педиатрии и неонатологии», «Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний внутренних органов», «Состояние и пути развития здравоохранения Мурманской области», «Клиническая лабораторная диагностика и клиническая микробиология: новые возможности», а также «Школа Ассоциации анестезиологов-реаниматологов».

28 февраля конгресс продолжит работу с 10 часов.