В Мурманске проходит общегородской смотр-конкурс по озеленению и благоустройству «Мой зеленый город - мой уютный дом. Конкурс проводится администрацией города Мурманска с 2011 года, ежегодно для участия поступает около 50 заявок от физических лиц и организаций.

В этом году конкурс проводится с 09 апреля по 26 октября по четырем номинациям: «Лучший зеленый дворик Мурманска», «Лучшая клумба-цветник», «Лучшее озеленение территории образовательного учреждения», «Лучшее озеленение территории предприятия/организации».

Участниками могут быть жители города Мурманска, организации, осуществляющие управление многоквартирными жилыми домами, образовательные учреждения, общественные и иные организации, учреждения, предприятия торговли и услуг, расположенные на территории города Мурманска.

- Для участия в смотре необходимо заполнить и подать заявку до 18 июля по установленной форме, которая представлена на официальном сайте администрации города Мурманска, - рассказала ведущий специалист отдела охраны окружающей среды комитета по развитию городского хозяйства Оксана Алексейчик.

Кроме того, прием заявок осуществляется по адресу: г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 20, каб. 330 или по электронной почте комитета по развитию городского хозяйства krgh@citymurmansk.ru.

- Мы постоянные участники различных городских программ и акций по высадке растений, облагораживанию территорий, уборке мусора и многих других, - отметил директор городского спортивного центра «Авангард» Сергей Негода. - Наши стадионы становятся местом полноценного досуга мурманчан самого разного возраста и интересов. Хочется чтобы в нашем любимом городе было как можно больше ярких, красочных и уютных мест.