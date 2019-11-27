В Мурманске проходят Дни Швеции

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев встретился с делегацией из Швеции: губернатором региона Норботтен Бьорном О. Нильссоном, Генеральным консулом Швеции в Санкт-Петербурге Евой Сундквист, мэрами городов, представителями образовательных, культурных учреждений и деловых кругов.

– За прошедшие 47 лет побратимства с городом Лулео у нас сложилась хорошая история дружеских отношений, – отметил Андрей Сысоев. – Такие встречи способствует дальнейшему развитию и укреплению взаимодействия между городами-побратимами, а также запуску новых взаимовыгодных проектов и открытию перспективных направлений сотрудничества в самых разных сферах – от образования до экологии.

В Мурманске всегда уделяли огромное внимание развитию побратимских связей. За последние годы к списку городов-побратимов добавились турецкий город Аланья и белорусский Минск, а также китайский Харбин. Однако первые города-побратимы Мурманска – Рованиеми, Лулео, Тромсё, Вадсё, Джексонвилл и Гронинген – занимают почетное место в списке партнеров заполярной столицы.