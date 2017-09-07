В Мурманске проходят мероприятия, посвященные годовщине подвига 6-й Героической комсомольской батареи

На днях члены Регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Мурманской области совместно с Региональным центром гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодёжи к военной службе благоустроили обелиск на месте боя 6-й Героической комсомольской батареи.

В субботу, 9 сентября, в 11.00 на «огневой позиции» пройдёт митинг памяти, посвященный 76-й годовщине подвига 6-й Героической батареи 143-го артиллерийского полка. В нем примут участие гвардии полковник в отставке Николай Еркович, представителей ветеранских объединений и движения «Волонтёры Победы».

Наша справка:

Героический бой артиллеристов 6-й гаубичной батареи 143-го артполка 14-й дивизии 14-й армии Карельского фронта с наступавшими на Мурманск фашистами начался 7 сентября 1941 года. В течение недели батарея, занимавшая огневую позицию на стыке трех дорог в 50 километрах от Мурманска (в районе нынешнего 1448,8 км федеральной трассы «Кола»), не имея поддержки, отражала натиск противника. 14 сентября 1941 года оставшиеся в живых бойцы оказались в окружении и приняли последний бой.