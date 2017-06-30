В Мурманске проходят публичные обсуждения результатов правоприменительной практики регионального УФАС

Сегодня в конгресс-отеле «Меридиан» УФАС России по Мурманской области под председательством руководителя Управления Светланы Чечениной проходили публичные обсуждения результатов правоприменительной практики региональной антимонопольной службы. Публичные обсуждения посвящены практике применения антимонопольного законодательства, законодательства о рекламе и законодательства о государственных закупках на территории региона. В проведении публичных обсуждений приняли участие представители хозяйствующих субъектов и общественных организаций.

Как отметила Светлана Чеченина, руководитель УФАС России по Мурманской области, в настоящее время в рамках надзорной деятельности за органами власти страны, в том числе и региональных, проводятся публичные слушания, которые направлены на то, чтобы добиться баланса интересов между обществом, государством и бизнесом.

- Я могу отметить, что антимонопольная служба открыта, она публикует на сайте все свои документы, решения, - отмечает Светлана Чеченина. – Мы открыты для приёма граждан, должностных лиц для разрешения или объяснения нашей позиции по тем или иным делам.

Во время слушаний были представлены доклады специалистов регионального УФАС: Кристины Смирновой - начальника отдела контроля товарных и финансовых рынков Мурманского УФАС России; Ксении Ворониной - начальника отдела контроля торгов Мурманского УФАС России, Марины Полищук - начальника отдела контроля органов власти Мурманского УФАС России и Алексея Коптева - начальника отдела рекламы и недобросовестной конкуренции Мурманского УФАС России.