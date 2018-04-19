В Мурманске проходят состязания регионального конкурса «Педагогический триумф»

Региональный конкурс «Педагогический триумф – 2018» проводится по номинациям: «Сердце отдаю детям», «Воспитать человека», «Педагог-психолог Мурманской области», «Лучший педагог-библиотекарь Мурманской области». Площадками проведения конкурса в этом году стали общеобразовательные организации Мурманска: гимназия № 7 и школы № 56 и № 5.



В номинации конкурса «Сердце отдаю детям» принимают участие 9 конкурсантов – педагоги дополнительного образования из Мурманска, Кировска, города Полярные Зори, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО г. Заозерск, Кандалакшского и Кольского районов. В течение двух конкурсных дней участники представят свои творческие презентации «Мое педагогическое кредо», эссе на заданную тему, проведут открытые занятия, раскроют свои компетенции в импровизационном конкурсе, станут участниками «круглого стола».



Еще 11 конкурсантов – педагоги-организаторы, классные руководители, социальные педагоги, учителя начальных классов из Апатитов, Мурманска, Кировска, Мончегорска, Полярных Зорь, ЗАТО Александровск, ЗАТО г. Североморск, Кандалакшского и Печенгского районов выступят в номинации «Воспитать человека». Конкурсанты продемонстрируют свое мастерство в ходе открытого занятия и публичного выступления, конкурсного задания «Биатлон» и создания анимационного фильма.



10 лучших педагогов-психологов из Мурманска, Мончегорска, города Полярные Зори, Апатитов, Кировска, ЗАТО Александровск, ЗАТО г. Североморск в номинации «Педагог-психолог» представят себя в ходе конкурсного задания «Визитная карточка», продемонстрируют любимые технологии работы на открытом занятии, покажут свое педагогическое мастерство в планировании и проведении психологического консультирования при выполнении конкурсного испытания «Кейс».



В 2018 году впервые в конкурс «Педагогический триумф» введена номинация «Лучший педагог-библиотекарь Мурманской области». На конкурс представили заявки 9 педагогов-библиотекарей из Мурманска, Мончегорска, Апатитов, Кировска, Оленегорска, ЗАТО Александровск, ЗАТО г. Североморск, Кандалакшского и Печенгского районов. Педагоги-библиотекари проведут мероприятия с юными читателями, представят свое мастерство в ходе презентации «Я – педагог-библиотекарь», станут участниками методического семинара и «круглого стола».