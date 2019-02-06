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Мурманская область. Арктика06.02.19 07:55

В Мурманске произошёл наезд на несовершеннолетнего пешехода

5 февраля в дневное время в дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Мурманску из лечебного учреждения областного центра поступило сообщение о телесных повреждениях, полученных молодым человеком в результате дорожно-транспортного происшествия.

Из объяснений пострадавшего установлено, что травмы получены им в результате ДТП, произошедшего 4 февраля около 12 часов 25 минут в районе дома № 6 по улице Полярные Зори Мурманска.

При изучении обстоятельств происшествия сотрудники полиции выяснили, что водитель автомобиля «Volvo», молодой человек (1987 года рождения), при движении по проезжей части улицы Полярные Зори со стороны улицы Книповича допустил наезд на пешехода (2001 года рождения), который переходил проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора. На месте происшествия от какой-либо медицинской помощи и дальнейшей госпитализации подросток отказался.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетнего пешехода сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка. 

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