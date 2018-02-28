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Мурманская область. Арктика28.02.18 17:02

В Мурманске произошла авария на сетях Мурманской ТЭЦ

Сегодня в Мурманске в 13 часов 10 минут в районе улицы Старостина, 2а произошёл порыв на сетях ПАО «МТЭЦ».

От теплоснабжения и горячего водоснабжения отключены одно административное здание, одно учреждение дошкольного образования – детский сад № 131 (ул. Старостина, 7а) и 43 многоквартирных дома по следующим адресам:  улица Старостина,1, 3, 5, 7; улица Маклакова,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и проезд Связи,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14.

Как сообщили в комитете по образованию администрации города Мурманска, температура воздуха в помещениях детского сада № 131 в настоящее время соответствует санитарным правилам и нормативам, температурный режим строго контролируется.

Аварийные бригады Мурманской ТЭЦ ведут ремонтные работы. Планируется устранить неполадки к 23 часам 28 февраля. Организации, обслуживающие многоквартирные дома, извещены о проводимых работах.

 

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