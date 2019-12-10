В Мурманске прокуратура округа добилась устранения нарушений закона в сфере безопасности дорожного движения

Прокуратура Ленинского административного округа г. Мурманска провела проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

Установлено, что на участке автомобильной дороги «Автоподъезд к городу Североморск» в мкр. Росляково в нарушение требований закона вдоль тротуара, примыкающего к проезжей части, отсутствуют пешеходные ограждения. Кроме того, в нарушение установленных стандартов, пешеходный переход, расположенный на «Автоподъезде к городу Североморск», расположенного у поворота на ул. Мохнаткина Пахта, не оборудован освещением.

Указанный пешеходный переход известен горожанам и жителям ЗАТО г. Североморск тем, что в темное время суток водителям транспортных средств не видно пешеходов, на нем не раз случались дорожно-транспортные происшествия с причинением тяжкого вреда здоровью пешеходам.

В то же время на участке дороги на боковых поверхностях ограждений вдоль проезжей части на крутом спуске, расположенном сразу после «старого КПП» по направлению к северу, в нарушение требований ГОСТ отсутствует вертикальная разметка 2.5, указывающая на аварийность участка.

По результатам проверки прокуратурой округа в Октябрьский районный суд г. Мурманска направлено исковое заявление к Государственному областному казенному учреждению по управлению автомобильными дорогами Мурманской области с требованиями организовать и обеспечить выполнение работ, направленных на устранение выявленных нарушений.

Ответчиком до завершения судебного разбирательства в добровольном порядке исполнены требования по нанесению разметки и установке пешеходного ограждения, в остальной части решением суда исковые требования прокурора удовлетворены.

В настоящее время решение суда исполнено. Пешеходный переход, расположенный на «Автоподъезде к городу Североморск», расположенный у поворота на ул. Мохнаткина Пахта, оборудован освещением.