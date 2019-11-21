В Мурманске прокуратурой округа выявлены нарушения прав граждан на оказание медицинской помощи

Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска по результатам проведенной проверки по обращению гражданина в интересах своих родителей в деятельности ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» выявлены нарушения законодательства, регулирующего вопросы обеспечения доступности получения медицинских услуг, соблюдения сроков проведения диагностических исследований.

В ходе проверки установлено, что в нарушение установленного Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области 14-дневного предельного срока ожидания, родителям заявителя до настоящего времени не проведено ультразвуковое диагностическое исследование - эхокардиограмма. Со дня обращения 63-летних пенсионеров в медицинскую организацию прошло 9 и 8 месяцев соответственно.

По результатам проведенной проверки в адрес главного врача медицинской организации 15 ноября 2019 года внесено представление об устранении выявленных нарушений и недопущения их впредь.