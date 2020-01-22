В Мурманске прокуратурой округа выявлены нарушения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в областном центре

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в деятельности ММБУ «Управление дорожного хозяйства», ООО «Нордстрой», ООО «ГАГАТ», ООО «Стройпроект», ответственных за содержание ряда муниципальных автомобильных дорог на территории города Мурманска, в том числе в зимний период.

В ходе проведенной проверки выявлены многочисленные нарушения законодательства, выразившиеся в несоответствии содержания дорожного полотна автомобильных дорог муниципального значения требованиям государственных стандартов в области обеспечения безопасности дорожного движения, нормам по содержанию автомобильных дорог.

Учитывая характер и степень выявленных нарушений, прокуратурой округа 17 января в отношении ММБУ «Управление дорожного хозяйства», ООО «Нордстрой», ООО «ГАГАТ» возбуждены три производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которые направлены для рассмотрения по существу мировым судьям.

Санкция указанной статьи предусматривает административную ответственность в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей.

Помимо этого, в адрес руководителей ММБУ «Управление дорожного хозяйства», ООО «Нордстрой», ООО «ГАГАТ», ООО «Стройпроект» внесены представления об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, которые находятся в настоящий момент в стадии рассмотрения.