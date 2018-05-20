Мурманская область. Арктика20.05.18 16:06
В Мурманске пропала 15-летняя девушка
В Заполярье разыскивают 15-летнюю Валерию Бугрименко-Ганцеву. Как сообщает поисковый отряд Мурманспас, 17 мая около 16 часов девушка вышла из дома на улице Самойловой, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.
Была одета в черные легенсы, черную кофту с розами, спортивную черную жилетку с красными вставками на карманах.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о нахождении Валерии, просят сообщать по телефонам: 8(8152)40-76-10, 8-911-311-70-20, 8-911-339-89-41.
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