В Мурманске пропала 15-летняя девушка

В Заполярье разыскивают 15-летнюю Валерию Бугрименко-Ганцеву. Как сообщает поисковый отряд Мурманспас, 17 мая около 16 часов девушка вышла из дома на улице Самойловой, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Была одета в черные легенсы, черную кофту с розами, спортивную черную жилетку с красными вставками на карманах.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о нахождении Валерии, просят сообщать по телефонам: 8(8152)40-76-10, 8-911-311-70-20, 8-911-339-89-41.