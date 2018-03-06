В Мурманске прошёл Фестиваль художественной гимнастики

Со 2 по 3 марта в Мурманской областной детско-юношеской спортивной школе совместно с региональной Федерацией художественной гимнастики был проведён областной Фестиваль художественной гимнастики. В мероприятии приняли участие 180 юных гимнасток и гостей из ансамбля эстрадного танца «Форсаж».

В соревнованиях по художественной и эстетической гимнастике за места на пьедестале боролись 23 групповые команды из Мурманска, Снежногорска, Апатит, Кировска и Гаджиево.

В рамках Фестиваля были проведены 2 мастер-класса «Джаз-фанк» и «Джаз-модерн» под руководством ведущих балетмейстеров ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова», в которых попробовали свои силы в новых направлениях 45 спортсменок из Мурманской области.

В заключение Фестиваля состоялся гала-концерт команд - участников с показательными спортивными номерами и награждением победителей и призеров Фестиваля.