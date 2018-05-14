В Мурманске прошел финал игр Школьной лиги КВН

Молодые кавээнщики из школ и сузов нашего города вступили в финальную юмористическую битву. За звание самого веселого и находчивого коллектива учащихся в Мурманске боролись четыре команды из Мурманского технологического колледжа сервиса, Мурманского педагогического колледжа, Средней общеобразовательной школы № 38, Мурманского колледжа экономики и информационных технологий.

Несмотря на солнечную погоду, финал Школьной лиги как обычно собрал полный зал Детской театральной школы.

— Хороший добрый финал. Я очень рад тому, что у нас растет достойная смена опытным юмористам, — отметил директор МАУ МП «Дом молодежи» Леонид Леонидович Мостовой. — О том, что мы идем в правильном направлении, говорит и тот факт, что две команды из мурманской Школьной лиги КВН — «Для Вас» и «Сверхразум» — заняли первые места на Кубке главы республики Карелия, который состоялся в начале мая.

Победителем игр 2018 года стала команда «Сверхразум» (МТКС), второе место, набрав одинаковое количество баллов, разделили команды «Для Вас» (МПК) и «Борщ» (МБОУ г. Мурманска СОШ № 38), на третьем месте — «Сборная современной молодёжи» (МКЭИТ).