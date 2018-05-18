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Мурманская область. Арктика18.05.18 15:09

В Мурманске прошел I Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества «Навстречу к звездам»

С 10 по 13 мая в Мурманске в рамках Международного проекта «Душа моей Родины» прошел I Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества «Навстречу к звездам».  Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова на конкурсе представили заслуженные коллективы народного творчества ансамбли танца «Радость» и «Сполохи», а также ансамбль эстрадного танца «Форсаж».

Ансамбль танца «Радость» дважды стал обладателем Гран-при конкурса-фестиваля «Навстречу к звездам» в номинации «Народный танец» в смешанной возрастной категории и в номинации «Хореография». 

В номинации «Стилизованный народный танец» «Радость» завоевала пять дипломов Лауреата I степени в возрастных категориях 6-9 лет, 10-12 лет (два диплома), 13-15 лет и 16-20 лет. 

В номинации «Народный танец» коллектив наградили двумя дипломами Лауреата I степени в возрастных категориях 10-12 и 16-20 лет. В этой же номинации в возрастной категории 10-12 лет дипломы Лауреата I степени были вручены дуэту Волова Валерия и Заботкина Максима, трио Коршунова Александра, Волова Валерия и Заботкина Максима. 

Диплом Лауреата I степени ансамбль получил в номинации «Детский танец» в возрастной категории 6-9 лет. 

Два диплома Лауреата I степени в номинации «Хореографическая миниатюра» в возрастной категории 16-20 лет вручили дуэтам Максима Романа и Юрчик Анны, Зверева Павла и Семиволос Ирины. 

Участница ансамбля Кочнева Ксения была удостоена диплома Лауреата II степени в номинации «Современный танец» в возрастной категории 16-20 лет. 

Бессменный руководитель ансамбля танца «Радость» Феоктистова Лариса Федоровна была награждена дипломом «Лучший руководитель», а балетмейстер ансамбля Смирнов Дмитрий Сергеевич - дипломом «Лучшая балетмейстерская работа».

По результатам работы жюри ансамблю эстрадного танца «Форсаж» в номинации «Уличный танец» вручили дипломом Лауреата II степени в смешанной возрастной категории, а участникам коллектива Хамитовой Марине и Рузанову Вениамину - Диплом I степени в возрастной категории 13-15 лет.

В номинации «Народный танец» в смешанной возрастной категории основной состав ансамбля танца «Сполохи» завоевал диплом Лауреата I степени, а подготовительная группа коллектива – диплом Лауреата II степени.

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