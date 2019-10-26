В Мурманске прошёл круглый стол для субъектов малого и среднего бизнеса по вопросу участия МСП в закупках Минобороны

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области провел круглый стол для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросу участия МСП в закупках Министерства обороны Российской Федерации на территории Мурманской области.

В работе круглого стола приняли участие представители Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области, представители регионального бизнеса, представители Объединенного стратегического командования Северного флота и мурманского офиса Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк».

Участники обсудили особенности электронной системы торгов и отдельные аспекты подготовки конкурсной документации при участии в закупках Минобороны.

С 2018 года Минобороны проводит закупки на закрытой площадке электронных торгов, но получение доступа к ней требует некоторых специальных условий. Потенциальному поставщику необходимо пройти аккредитацию и обратиться в банк с заявлением на открытие специального счета, который используется в качестве обеспечения заявок на участие в тендере по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Перечень потребностей в товарах и услугах у вооруженных сил, базирующихся на территории Мурманской области, довольно обширен. Учитывая, что среди них и оказание медицинских услуг, и обслуживание транспорта, и услуги по перевозке, заказчик в первую очередь заинтересован в сотрудничестве именно с местным бизнесом. Было отмечено, что на площадке электронных торгов среди поставщиков в последнее время появляется все больше региональных компаний.

До недавнего времени вопрос открытия спецсчёта для регионального малого и среднего бизнеса оставался довольно проблемным, так как процедура занимала продолжительное время и требовала присутствия представителя компании в головном офисе банка.

Но в настоящее время открыть специальный счет можно без выезда за пределы региона в «Промсвязьбанке», который был внесён в перечень опорных банков по работе с предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

По итогам встречи Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области проработает вопрос создания единого реестра потенциальных поставщиков из числа малого и среднего бизнеса для нужд ОСК Северного флота – своеобразный каталог товаров и услуг, предоставляемых региональными предприятиями.