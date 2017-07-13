В Мурманске прошёл митинг, посвященный 89-летней годовщине со дня рождения Валентина Пикуля

13 июля в Мурманске в рамках реализации партийного проекта «Историческая память» состоялся митинг, посвящённый 89-летней годовщине со дня рождения Валентина Пикуля.

«Имя Валентина Саввича занимает особое место в современной литературе, - рассказал Региональный координатор партийного проекта «Историческая память», заместитель председателя Совета депутатов г.Мурманска, член фракции «Единая Россия» Михаил Белошеев. – Он - участник Великой Отечественной войны, юнга Северного флота первого набора. За 40 лет литературной деятельности создал 30 романов и повестей, современный тираж его книг достигает более 500 миллионов экземпляров. Его произведения отличаются огромной любовью к России, к её истории».

Митинг состоялся у единственного в Российской Федерации памятника писателю, установленному на Рябиновой аллеи в Мурманске. В нём приняли участие представители Северного флота и региональной организации Движение в поддержку флота, жители и гости областного центра, юные мурманчане.