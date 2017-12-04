В Мурманске прошёл областной фестиваль традиционной народной культуры

В минувшее воскресенье в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова прошёл областной фестиваль традиционной народной культуры.

В фестивале приняли участие 6 оркестров и ансамблей русских народных инструментов, 21 фольклорный ансамбль или ансамбль народной песни из Мурманска, Апатитов, Кировска, Оленегорска, Полярных Зорь, Полярного, Териберки, Кильдинстроя, Молочного, Росляково, Умбы и Мурмашей – всего 350 самодеятельных артистов в возрасте от 6 до 80 лет.

Мурманчане послушали народные песни в истинном звучании и обработках инструментовки, а также аранжировки народной музыки для ансамблей и оркестров русских народных инструментов.