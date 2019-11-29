В Мурманске прошёл областной слёт кадетских классов Мурманской области «Арктический щит России»

Он был приурочен к 100-летию со дня рождения легендарного российского конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова. Организаторами слёта являлись Министерство образования и науки Мурманской области и ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

В мероприятии приняли участие кадеты МЧС из городов Апатиты и Кировск.

В рамках слёта организаторами была подготовлена выставка инновационных технологий и оборудования различных силовых структур. Главное управление МЧС России по Мурманской области представляли сотрудники ФГКУ «1 отряд ФПС по Мурманской области». Представители пожарной охраны региона познакомили ребят со снаряжением и пожарно-техническим оборудованием, которые используются при тушении пожаров и ликвидации дорожно-транспортных происшествий. Некоторые даже смогли примерить на себя настоящую боевую одежду пожарного и дыхательный аппарат на сжатом воздухе.