В Мурманске прошёл общегородской инструктаж комплексных сил полиции и Росгвардии

Сегодня в центре Мурманска на улице Воровского состоялся традиционный общегородской инструктаж комплексных сил полиции мурманского гарнизона, задействованных в охране общественного порядка на территории областного центра. Впервые с момента образования Федеральной службы войск национальной гвардии участие в инструктаже приняли сотрудники Росгвардии, заступающие на охрану правопорядка вместе с полицейскими.

Готовность заступающих на службу нарядов проверили заместитель начальника УМВД России по городу Мурманску подполковник полиции Роман Доманов и начальник отдела вневедомственной охраны по г. Мурманску Росгвардии Сергей Курносов.

До сотрудников органов правопорядка была доведена оперативная обстановка в областном центре, поставлены задачи по взаимодействию комплексных сил полиции и Росгвардии.

По традиции участие в инструктаже приняли представители общественных объединений правоохранительной направленности и добровольных народных дружин, оказывающие активную помощь органам правопорядка города.

От городской администрации на инструктаже присутствовал начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами Николай Бродовский. За активную гражданскую позицию и проведение мероприятий по профилактике преступности представитель городской администрации поощрил денежными премиями и грамотами членов общественного объединения правоохранительной направленности «МООП».

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, также поощрены денежной премией от администрации областного центра сотрудники отдельного батальона ППС и отдельного батальона ДПС г. Мурманска, достигнувшие высоких результатов по выявлению и раскрытию преступлений и правонарушений на территории областного центра.

После инструктажа и награждения полицейские и сотрудники Росгвардии приступили к несению службы по обеспечению правопорядка на территории областного центра.