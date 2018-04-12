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Мурманская область. Арктика12.04.18 12:15

В Мурманске прошёл отборочный этап областного конкурса художественного слова на саамском языке

На базе Мурманского областного центра коренных малочисленных народов Севера состоялся I этап областного конкурса художественного слова на саамском языке. В нём приняли участие воспитанники и учащиеся детских садов областного центра  № 93 и 136, гимназии № 1 Мурманска и Кольской средней общеобразовательной школы № 2, МБОУ «Мурманский политехнический лицей».

Ребята читали стихотворения и считалочки на саамском языке таких саамских авторов, как Ираида Виноградова, Эльвира Галкина, Анфиса Агеева и Ирина Токмакова.

Победителями конкурса стали в младшей возрастной категории:

1 место – Сериков Виталий, 6 лет (МБДОУ г. Мурманска № 136);

2 место – Прокопенко Каролина, 7 лет (МАДОУ г. Мурманска № 93);

3 место – Казанцев Евгений, 7 лет (МАДОУ г. Мурманска № 93).

В средней возрастной категории:

1 место – Филиппова Вероника, 10 лет (МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1»);

2 место – Гуцу Габриель, 9 лет (МБОУ «Кольская СОШ № 2»).

В старшей возрастной категории:

1 место – Агеева Алина, 15 лет (МБОУ «Мурманский политехнический лицей»).

Победители I этапа конкурса художественного слова на саамском языке, прошедшего в муниципальных образованиях Мурманской области, занявшие 1-е места примут участие во II этапе областного конкурса, который состоится 22 апреля в Оленегорске в большом концертном зале Муниципального учреждения культуры «Центр Культуры и Досуга «Полярная Звезда», в рамках концертной программы XIII фестиваля детских и молодежных театрализованных постановок на саамском языке «Моайнас ланнь» («Сказочный город»).

Конкурс проводится в целях создания условий для активного включения учащихся дошкольных и школьных общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, учреждений дополнительного образования и культуры Мурманской области в творческую деятельность, формирования у учащихся интереса к чтению и изучению саамского языка.

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