В Мурманске прошел семинар-практикум, посвященный информационной безопасности

В Мурманске по инициативе министерства образования и науки Мурманской области прошел семинар-практикум для преподавателей школ, посвященный вопросам информационной безопасности. В работе семинара, который проходил в формате видеоконференцсвязи, принял участие оперуполномоченный центра по противодействию экстремизму областного управления МВД России Николай Чумаков.

Основной темой семинара стали вопросы профилактики экстремистских проявлений среди школьников. Полицейский привел основные примеры правонарушений, которые совершаются детьми и подростками, рассказал, какая за эти правонарушения предусмотрена ответственность. Основной акцент в ходе семинара был сделан на способы выявления «проблемных» подростков, которые являются приверженцами экстремистских идей и потенциально входят в «группу риска». Участники семинара, среди которых были директора и заместители директоров школ по воспитательной работе, активно задавали вопросы, чтобы получить исчерпывающую информацию для дальнейшей профилактической работы.

Представитель полиции привел конкретные примеры правонарушений, за которые нарушители уже привлечены к ответственности.

Николай Чумаков, рассказывая об опасности экстремистских идей, подчеркнул, что в основном молодые люди, делая репосты аудио- и видеофайлов, зачастую не знают о том, что эти материалы запрещены к публичной демонстрации, так как признаны экстремистскими. Именно поэтому так важно, чтобы с ребятами в школах проводились профилактические беседы, чтобы не допустить совершения подростками правонарушений.