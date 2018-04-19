В Мурманске прошел семинар сотрудников полиции Заполярья и Финляндской Республики по линии экспертно-криминалистической службы

10 апреля в областном центре прошел совместный семинар между сотрудниками экспертно-криминалистической службы полиции Мурманской области и Финляндской Республики. Мероприятие прошло согласно плану совместных действий УМВД России по Мурманской области и органов полиции территорий Финляндской Республики, граничащих с Мурманской областью, в борьбе с преступностью и охране общественного порядка.

Семинар проходил на базе Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Мурманской области. Открывая мероприятие, врио заместителя начальника полиции областного управления МВД России Владимир Кустышев отметил, что семинар проводится в целях укрепления полицейского сотрудничества и обмена опытом двух стран.

В мероприятии с российской стороны приняли участие сотрудники ЭКЦ УМВД России по Мурманской области, со стороны Финляндии в семинаре участвовали офицер связи стран Северной Европы в Мурманске Осси Гранат и ведущие эксперты ЦКП Финляндской Республики.

В ходе встречи финские полицейские посетили ДНК-лабораторию, в которой ознакомились с приборной базой, ее возможностями при идентификации личностей неопознанных трупов, посмотрели использование учетов геномной информации. Также гостям была показана деятельность химической лаборатории по исследованию наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ. Мурманские полицейские эксперты продемонстрировали работу своих сотрудников на базе передвижной пожаро-технической лаборатории, показали возможности установления очага пожара. Финских коллег особенно заинтересовал прибор «Калеон», российской разработки, который позволяет определять микроколичество горюче-смазочных материалов, в том числе при установлении факта поджога. В свою очередь у российских полицейских повышенный интерес возник при обсуждении вопросов работы ДНК-лаборатории у своих иностранных коллег, которые имеют большой опыт таких исследований.

Подводя итоги мероприятия, участники семинара пришли к выводу, что такие встречи полезны и способствуют совершенствованию экспертно-криминалистической деятельности подразделений наших государств. Мурманские и финские полицейские продолжат сотрудничество и обмен опытом профессиональной деятельности.