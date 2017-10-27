В Мурманске прошел смотр-конкурс исполнительского мастерства преподавателей детских музыкальных школ

В Мурманском колледже искусств состоялся концерт лауреатов III регионального смотра-конкурса исполнительского мастерства преподавателей детских школ искусств, который проводится один раз в три года.



В концерте приняли участие исполнительские коллективы преподавателей детских школ искусств и музыкальных школ Мурманска, Североморска, Мончегорска, Колы, Гаджиево, Полярных Зорь и п. Сафоново.



В исполнении солистов и ансамблей прозвучали разнохарактерные и виртуозные произведения для фортепиано, скрипки, виолончели, кларнета, маримбы, балалайки, гитары, академического и эстрадного вокала, переложения для флейты и баяна.



Свое творчество мурманчанам продемонстрировала только часть победителей регионального смотра-конкурса, другие же лауреаты подарят свое творчество зрителям в декабре.