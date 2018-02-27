В Мурманске прошёл торжественный сбор кадетов и юнармейцев

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев принял участие в торжественном мероприятии «Честь имею служить Отчизне», посвященном празднованию Дня защитника Отечества и 100-летней годовщине со дня создания Красной Армии.

В Доме детского творчества им. А. Бредова собрались мурманские кадеты и юнармейцы, а также школьники, которые занимаются в военно-патриотических объединениях. Будущих защитников Отечества с праздничной датой поздравили лучшие детские творческие коллективы.

– В заполярной столице особое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, – отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Мурманские школьники, кадеты, юнармейцы достойно представляют город-герой на всероссийских фестивалях, соревнованиях, конкурсах и слетах. Их успехи доказывают, что мы на верном пути.

Сегодня в школах города обучаются более тысячи кадетов, действует 41 юнармейский отряд. Мурманские кадеты и юнармейцы – постоянные участники городских военно-патриотических мероприятий, в числе которых Всероссийская акция «Бессмертный полк».