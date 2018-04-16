В Мурманске прошел традиционный весенний турнир по русскому бильярду общества «Динамо»

В минувшие выходные в Мурманске прошёл традиционный турнир регионального отделения Общества «Динамо» по русскому бильярду среди служащих, сотрудников, ветеранов силовых структур и правоохранительных органов региона. Мероприятие состоялось в преддверии 95-й годовщины образования Всероссийского физкультурно-спортивного Общества «Динамо».

На открытии соревнований с приветственным словом выступила заместитель председателя Мурманского регионального отделения ОГО ВФСО «Динамо» Ирина Владимирская. Она поздравила всех присутствующих с наступающим юбилеем Общества, пожелала удачной игры и профессиональных успехов.

В торжественной обстановке за большие заслуги в развитии физической культуры и спорта в городе Мурманске, пропаганду здорового образа жизни и в связи с юбилеем общества «Динамо» лучшим динамовцам-спортсменам, представляющим УМВД России по Мурманской области - Кириллу Федорцову (УГИБДД России по Мурманской области) и Александру Фомину (ОБ ППСп УМВД России по Мурманской области) были вручены Почётные грамоты комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска.

Около сорока участников из девяти команд боролись за призы в личном и командном зачёте. Самой удачливой и сплочённой командой в этот день стала сборная ГУ МЧС России по Мурманской области, которая завоевала главный приз турнира. Второе место завоевала сборная команда КФК № 2, третье место заслужила сборная команда ветеранов органов внутренних дел Мурманской области.

В личном первенстве победу праздновал Александр Басов (ГУ МЧС), второе место завоевал Денис Беляев (КФК № 2), третье место досталось представителю ветеранов органов внутренних дел Юрию Зайцеву.