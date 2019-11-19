В Мурманске прошёл турнир общества «Динамо» по русскому бильярду среди ветеранов, сотрудников силовых структур и правоохранительных органов

В Мурманске прошёл традиционный турнир регионального отделения Общества «Динамо» по русскому бильярду, посвящённый Дню сотрудника органов внутренних дел. Более сорока участников из девяти команд боролись за призы в личном и командном зачётах.

Самой успешной командой стала сборная команда ГУ МЧС России по Мурманской области, которая завоевала главный приз турнира. Второе место досталось сборной команде Мурманского регионального отделения Общества «Динамо», третье место - представителям УФСБ России по Мурманской области.

В личном первенстве победу праздновал представитель КФК № 2 Денис Белов, он обошел по очкам спортсмена ГУ МЧС России по Мурманской области Александра Басова. Третье место завоевал представитель УФССП России по Мурманской области Иракли Мургулия.

Специальным призом «За красивую игру» жюри отметило ветерана УМВД России по Мурманской области Алика Гаджиева.

Победители и призёры турнира награждены кубками, медалями и специальными призами регионального отделения Общества «Динамо».