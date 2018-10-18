В Мурманске прошел VIII Фестиваль-форум поэзии, поэтической песни и литературы малых форм «Капитан Грэй», который является региональным этапом Межвузовского всероссийского литературного форума «Осиянное слово» им. Н. С. Гумилева и проходит при поддержке Комитета по культуре и искусству Мурманской области.

Фестиваль в этом году собрал рекордное число участников: на него поступило 20 заявок от молодых прозаиков и поэтов из Мурманской области и других регионов в России. Начинающих литераторов ждали мастер-классы и семинары по литературному творчеству от членов жюри, в состав которого вместе с организатором форума «Осиянное слово», членом Союза писателей России и автором-исполнителем Алексеем Витаковым вошли заполярные писатели и поэты Дмитрий Коржов, Илья Виноградов, Вадимир Трусов, Игорь Панасенко, Виталий Коротаевский.

Еще одним рекордом фестиваля стало число финалистов, приглашенных на всероссийский форум в легендарный писательский подмосковный поселок Переделкино. В этом году такое право получили сразу семь заполярных авторов. Как пояснил организатор форума «Осиянное слово» Алексей Витаков, такому решению способствовал в первую очередь высокий уровень работ, представленных авторами.

Дипломы и приглашение в Переделкино получили мурманчане Владимир Белошеев, Дмитрий Бибик, Алексей Павлов, Мария Плоскинная, Анастасия Сорокина, Павел Сурнов, а также Алеся Тропина из Умбы.