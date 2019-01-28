В Мурманске прошёл юношеский турнир по хоккею

В Мурманске на стадионе «Строитель» завершился II этап турнира по хоккею с мячом среди юношеских команд на призы Святейшего Патриарха. За право выступить в финальной части соревнования боролись четыре команды из Мурманска, Архангельска, Мончегорска и Сыктывкара. Cостязания проходили в два дня. Турнир проводился при поддержке АО «Мурманский морской торговый порт».

– Для нашего города большая честь принимать соревнования такого уровня, – рассказал заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Игорь Морарь. – Победитель отборочного этапа будет играть в финальной части турнира на Красной площади в Москве.

По итогам соревнований первое место заняла команда «Водник» из Архангельска.

– Я уверен, что многие из вас в будущем станут профессиональныи хоккеистами и будут отстаивать честь своих регионов на спортивных аренах, – отметил президент ХК «Мурман», генеральный директор АО «ММТП» Александр Масько.

Стоит отметить, что в 2019 году турнир по хоккею с мячом среди детей на призы Патриарха проходит в девятый раз. Мурманск впервые удостоился чести принимать окружной этап соревнований.