В Мурманске прошла церемония посвящения школьников в юные инспектора движения

Сотрудники Госавтоинспекции Заполярья совместно с председателем общественного совета УМВД России по Мурманской области Алексеем Кузьминым приняли участие в церемонии посвящения школьников 8 класса гимназии № 1 в отряд юных инспекторов движения «Патриот».

По традиции, мероприятие началось с приветствия гостей праздника, представления своего отряда и произнесения клятвы, в которой ребята обещают оказывать содействие сотрудникам ГИБДД при проведении различных мероприятий.

Председатель общественного совета УМВД России по Мурманской области Алексей Кузьмин поздравил ребят со вступлением в отряд, пожелал им удачи и пригласил после завершения школы поступить на обучение ВУЗы на юридические специальности, чтобы в дальнейшем пойти работать в правоохранительные органы.

Сотрудники Госавтоинспекции вручили каждому гимназисту значок ЮИДовца и памятные сувениры - блокноты, ручки и светоотражатели.

Школьники показали небольшую постановочную сценку, а также продемонстрировали достойные знания в области безопасности дорожного движения.

Стоит отметить, что принадлежность к отряду ЮИД делает школьников более ответственными и дисциплинированными. Деятельность юных инспекторов движения является одной из эффективных форм участия самих детей в работе по обеспечению безопасности дорожного движения.