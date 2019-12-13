В Мурманске прошла ежегодная ярмарка социальных проектов

В ней принимают участие социально ориентированные некоммерческие организации областного центра. В рамках мероприятия состоялись презентации проектов, получивших субсидии в 2019 году, конкурс на оформление стендов и годовых отчетов организаций.

– Сегодня мы отмечаем наиболее предприимчивые общественные организации. Отрадно, что в нашем городе очень сложно выделить лучших из лучших в этой сфере, – сказал глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев. – Хочу поблагодарить всех мурманчан, которые живут активной жизнью и пожелать им успехов.

Особо отличившиеся общественники стали лауреатам премии главы муниципального образования город Мурманск «За активную общественную работу» в 2019 году:

1. Алексей Ахметов – президент федерации легкой атлетики города Мурманска. Премия присуждена за реализацию проектов в области физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Мурманск.

2. Екатерина Ильина – директор автономной некоммерческой организации поддержки детей с аутизмом «Парус доверия». Премия присуждена за реализацию авторского проекта на территории Мурманска «Инклюзивный клуб «Разноцветный мир». Проведение групп психологической поддержки «Родительская эффективность» для родителей, воспитывающих детей с расстройством аутистического спектра.

3. Андрей Коцюн – заместитель начальника отдела организации и проведения аварийно-спасательных работ главного управления МЧС России по Мурманской области. Премия присуждена за проведение слёта-соревнований: «Школа безопасности», «Юный спасатель», «Юный пожарный», «Юный водник». Активное участие в обучении и подготовке подрастающего поколения общеобразовательных учреждений г. Мурманска правилам пожароопасного поведения действий в случае возникновения ЧС.

4. Владислав Михайлов – студент 3 курса государственного автономного профессионального образовательного учреждения Мурманской области «Мурманский индустриальный колледж». Премия присуждена: активную работу по патриотическому воспитанию молодежи г. Мурманска. (Волонтерство в социально-значимых акциях и мероприятиях на территории города Мурманска).

5. Дарья Осипова – студентка 2 курса федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Мурманский арктический государственный университет». Премия присуждена за активную работу в социально-значимых акциях и мероприятиях на территории города Мурманска.

6. Денис Синяков – мастер по сервисному ремонту ООО «ДНС Ритейл». Премия присуждена за развитие муниципального волонтерского движения «Волонтеры Победы».

7. Екатерина Романовская – учитель-логопед муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 50. Премия присуждена за организацию мероприятия по канистерапии для детей дошкольного и младшего возраста «Уроки доброты».

8. Елена Титаренко – директор муниципального автономного учреждения культуры «Дом культуры Ленинского округа города Мурманска». Премия присуждена создание музея народного быта и традиционных ремесел «Рябиновый край».

9. Александр Третячук – инструктору штурмового отделения № 2 отдела специального назначения Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Мурманской области. Премия присуждена активную работу по патриотическому воспитанию молодежи г. Мурманска, организацию профессионально-ориентационной работы с учащимися общеобразовательных учреждений и профессиональных образовательных организаций г. Мурманска, городского турнира среди школьников по сборке-разборке автомата Калашникова, военно-спортивных игр «Орленок», «Защитник Отечества», учебных сборов допризывной молодежи г. Мурманска.

10. Марина Цымлякова – учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 18». Премия присуждена за осуществление деятельности по сохранению традиционной русской культуры на территории города Мурманска. Организацию выставки – ярмарки изделий в рамках массового народного гуляния, посвященного Дню поэзии, Дню славянской письменности.