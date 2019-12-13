Запрещена парковка! Не ставьте машины, снег убирать будут!«Рад работать на благо нашего замечательного города», – Евгений Никора
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика13.12.19 12:50

В Мурманске прошла ежегодная ярмарка социальных проектов

В ней принимают участие социально ориентированные некоммерческие организации областного центра. В рамках мероприятия состоялись презентации проектов, получивших субсидии в 2019 году, конкурс на оформление стендов и годовых отчетов организаций.

– Сегодня мы отмечаем наиболее предприимчивые общественные организации. Отрадно, что в нашем городе очень сложно выделить лучших из лучших в этой сфере, – сказал глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев. – Хочу поблагодарить всех мурманчан, которые живут активной жизнью и пожелать им успехов.

Особо отличившиеся общественники стали лауреатам премии главы муниципального образования город Мурманск «За активную общественную работу» в 2019 году:

1. Алексей Ахметов – президент федерации легкой атлетики города Мурманска. Премия присуждена за реализацию проектов в области физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Мурманск.

2. Екатерина Ильина – директор автономной некоммерческой организации поддержки детей с аутизмом «Парус доверия». Премия присуждена за реализацию авторского проекта на территории Мурманска «Инклюзивный клуб «Разноцветный мир». Проведение групп психологической поддержки «Родительская эффективность» для родителей, воспитывающих детей с расстройством аутистического спектра.

3. Андрей Коцюн – заместитель начальника отдела организации и проведения аварийно-спасательных работ главного управления МЧС России по Мурманской области. Премия присуждена за проведение слёта-соревнований: «Школа безопасности», «Юный спасатель», «Юный пожарный», «Юный водник». Активное участие в обучении и подготовке подрастающего поколения общеобразовательных учреждений г. Мурманска правилам пожароопасного поведения действий в случае возникновения ЧС.

4. Владислав Михайлов – студент 3 курса государственного автономного профессионального образовательного учреждения Мурманской области «Мурманский индустриальный колледж». Премия присуждена: активную работу по патриотическому воспитанию молодежи г. Мурманска. (Волонтерство в социально-значимых акциях и мероприятиях на территории города Мурманска).

5. Дарья Осипова – студентка 2 курса федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Мурманский арктический государственный университет». Премия присуждена за активную работу в социально-значимых акциях и мероприятиях на территории города Мурманска.

6. Денис Синяков – мастер по сервисному ремонту ООО «ДНС Ритейл». Премия присуждена за развитие муниципального волонтерского движения «Волонтеры Победы».

7. Екатерина Романовская – учитель-логопед муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 50. Премия присуждена за организацию мероприятия по канистерапии для детей дошкольного и младшего возраста «Уроки доброты».

8. Елена Титаренко – директор муниципального автономного учреждения культуры «Дом культуры Ленинского округа города Мурманска». Премия присуждена создание музея народного быта и традиционных ремесел «Рябиновый край».

9. Александр Третячук – инструктору штурмового отделения № 2 отдела специального назначения Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Мурманской области. Премия присуждена активную работу по патриотическому воспитанию молодежи г. Мурманска, организацию профессионально-ориентационной работы с учащимися общеобразовательных учреждений и профессиональных образовательных организаций г. Мурманска, городского турнира среди школьников по сборке-разборке автомата Калашникова, военно-спортивных игр «Орленок», «Защитник  Отечества», учебных сборов допризывной молодежи г. Мурманска.

10. Марина Цымлякова – учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска  «Средняя  общеобразовательная школа № 18». Премия присуждена за осуществление деятельности по сохранению традиционной русской культуры на территории города Мурманска. Организацию выставки – ярмарки изделий в рамках массового народного гуляния, посвященного Дню поэзии, Дню славянской письменности.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ В МОРСКОМ ПОРТУ МУРМАНСК
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Четверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Перезагрузить высшее образование
-Ходят слухи…Юрий Трутнев решил посетить царство Снежной королевы
-

Последние комментарии

NOUDIMON
13.12.19 11:01
У меня впечатление, что у господина Никоры появился двойник: один - глава администрации города Мурманска, а второй - заместитель губернатора. Многостаночник, однако!
Комментарий к новости:Евгений Никора провёл заседание Территориальной комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций в ЧС природного и техногенного характера
Ленин
12.12.19 14:37
Сталина на них нет
Комментарий к новости:В Кировске возможно кратковременное прерывание трансляции телеканалов
Д.О. Вернер
12.12.19 09:18
Молодежь Мурмана с медалями? Или это теперь такие значки или за членство в юнармии или за ГТО?
Комментарий к новости:Молодёжь Мурмана - для науки и жизни
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+)
-PRO ДеньгиБанк России снизил ставку на 0,25 п.п. - до 6,25% годовых-PRO ВалютуКурс доллара просел на 67 копеек, евро – почти на 57 копеек-PRO ЭнергетикуКомпания «Россети Северо-Запад» внедрила систему онлайн-мониторинга гололедообразования на ЛЭП в Мурманской области-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 13 декабря-PRO Нефть и газСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ-PRO ЗаконыВ Мурманской области планируют в 2020 году поэтапно ввести в структуру аппаратов мировых судей шесть помощников
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
05.12.19: Госдума приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки. А в 2022 году в России выдадут последние бумажные общегражданские паспорта. Как вы относитесь к переходу документов граждан на цифру?Проголосовало: 393 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика