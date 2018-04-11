В Мурманске прошла конференция «Экологически безопасные холодильные технологии для Арктической зоны Российской Федерации»

В Мурманске состоялась конференция «Экологически безопасные холодильные технологии для Арктической зоны Российской Федерации», организованная Международным центром научной и технической информации (МЦНТИ), при поддержке Минприроды России, Северной экологической финансовой корпорации (НЕФКО), Российского союза предприятий холодильной промышленности, министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, министерства рыбного и сельского хозяйства Мурманской области.

Конференция стала первым этапом реализации в регионе проекта Арктического совета «Вывод из обращения фторсодержащих парниковых газов и озоноразрушающих веществ на предприятиях по переработке рыбы и морепродуктов в Мурманской области (Арктическая зона Российской Федерации)», главной целью которого является содействие переходу предприятий рыбохозяйственного комплекса на безопасные для озонового слоя и климата Земли вещества и технологии. В 2018-2021 годах в рамках этого проекта, разработанного МЦНТИ, на территории Мурманской области планируется перевести одно или несколько предприятий по переработке рыбы и морепродуктов на безопасные холодильные технологии. Финансирование проекта будет осуществляться за счет средств Фонда инструмента поддержки проектов Арктического совета Северной экологической финансовой корпорацией (НЕФКО).

Перед гостями конференции, среди которых были руководители предприятий и служб эксплуатации рыбохозяйственного комплекса, хладокомбинатов, владельцы промышленных холодильных систем, выступили международные эксперты проекта Арктического совета и ООН, председатель правления Россоюзхолодпрома, представители крупнейших производителей холодильного оборудования и инжиниринговых компаний: «Данфосс», «ОСТРОВ», «Güntner GmbH & Co. KG», «МАЕКАВА», «ГЕА Рефрижерейшн Рус», «ХИМХОЛОДСЕРВИС».

Доклады выступающих были посвящены следующим темам: действующие и готовящиеся законодательные ограничения, касающиеся оборота озоноразрушающих и фторсодержащих хладагентов; возможность получения предприятиями рыбохозяйственного комплекса безвозмездной технической помощи при конверсии на озонобезопасные технологии в рамках проекта Арктического совета; преимущества для бизнеса и образовательных учреждений от участия в международных проектах; масштабы использования озоноразрушающих хладагентов в Мурманской области; экологически безопасные холодильные технологии для Арктической зоны Российской Федерации.

Особое внимание участников конференции было обращено на необходимость перехода к 2020 году компаний, использующих холодильное оборудование, на экологически безопасные холодильные технологии. В соответствии с международными обязательствами, обусловленными Монреальским протоколом по веществам, разрушающим озоновый слой, Российская Федерация к 2020 году обязана сократить потребление гидрохлорфторуглеродов на 99,5% от базового уровня. Кроме того, в ближайшее время начнётся вывод из обращения хладагентов на основе гидрофторуглеродов.

На конференции было подписано соглашение о сотрудничестве между Мурманским государственным техническим университетом и компанией «Данфосс», в рамках которого планируется оснастить учебное учреждение современным холодильным оборудованием и предоставить учебный материал в целях дальнейшей подготовки специалистов в этой области, преподавателей средних и высших профильных учебных заведений.