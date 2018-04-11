«Птица Баренц» «расправляет крылья» над Мурманской областью11 апреля будет запрещена парковка и перекрыто движение всех транспортных средств по улице Самойловой
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика11.04.18 12:57

В Мурманске прошла конференция «Экологически безопасные холодильные технологии для Арктической зоны Российской Федерации»

В Мурманске состоялась конференция «Экологически безопасные холодильные технологии для Арктической зоны Российской Федерации», организованная Международным центром научной и технической информации (МЦНТИ), при поддержке Минприроды России, Северной экологической финансовой корпорации (НЕФКО), Российского союза предприятий холодильной промышленности, министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, министерства рыбного и сельского хозяйства Мурманской области.

Конференция стала первым этапом реализации в регионе проекта Арктического совета «Вывод из обращения фторсодержащих парниковых газов и озоноразрушающих веществ на предприятиях по переработке рыбы и морепродуктов в Мурманской области (Арктическая зона Российской Федерации)», главной целью которого является содействие переходу предприятий рыбохозяйственного комплекса на безопасные для озонового слоя и климата Земли вещества и технологии. В 2018-2021 годах в рамках этого проекта, разработанного МЦНТИ, на территории Мурманской области планируется перевести одно или несколько предприятий по переработке рыбы и морепродуктов на безопасные холодильные технологии. Финансирование проекта будет осуществляться за счет средств Фонда инструмента поддержки проектов Арктического совета Северной экологической финансовой корпорацией (НЕФКО).

Перед гостями конференции, среди которых были руководители предприятий и служб эксплуатации рыбохозяйственного комплекса, хладокомбинатов, владельцы промышленных холодильных систем, выступили международные эксперты проекта Арктического совета и ООН, председатель правления Россоюзхолодпрома, представители крупнейших производителей холодильного оборудования и инжиниринговых компаний: «Данфосс», «ОСТРОВ», «Güntner GmbH & Co. KG», «МАЕКАВА», «ГЕА Рефрижерейшн Рус», «ХИМХОЛОДСЕРВИС».

Доклады выступающих были посвящены следующим темам: действующие и готовящиеся законодательные ограничения, касающиеся оборота озоноразрушающих и фторсодержащих хладагентов; возможность получения предприятиями рыбохозяйственного комплекса безвозмездной технической помощи при конверсии на озонобезопасные технологии в рамках проекта Арктического совета; преимущества для бизнеса и образовательных учреждений от участия в международных проектах; масштабы использования озоноразрушающих хладагентов в Мурманской области; экологически безопасные холодильные технологии для Арктической зоны Российской Федерации.

Особое внимание участников конференции было обращено на необходимость перехода к 2020 году компаний, использующих холодильное оборудование, на экологически безопасные холодильные технологии. В соответствии с международными обязательствами, обусловленными Монреальским протоколом по веществам, разрушающим озоновый слой, Российская Федерация к 2020 году обязана сократить потребление гидрохлорфторуглеродов на 99,5% от базового уровня. Кроме того, в ближайшее время начнётся вывод из обращения хладагентов на основе гидрофторуглеродов.

На конференции было подписано соглашение о сотрудничестве между Мурманским государственным техническим университетом и компанией «Данфосс», в рамках которого планируется оснастить учебное учреждение современным холодильным оборудованием и предоставить учебный материал в целях дальнейшей подготовки специалистов в этой области, преподавателей средних и высших профильных учебных заведений.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаДетям – здоровья, родителям – спокойствия
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
10.04.18: 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полёт. А какое место Россия сегодня занимает среди космических держав мира?Проголосовало: 119 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Екатерина Немченко, водитель-ветеран наземного ГЭТа.
10.04.18 22:47
Да, заработная плата водителя наземного ГЭТа и заработная плата руководства предприятия очень разнятся. ОЧЕНЬ РАЗНЯТСЯ, горожане и гости города-героя! Хотя 100 акций предприятия принадлежат Администра
Комментарий к новости:Сообщение «СеверПоста» возмутило руководителя и коллектив АО «Электротранспорт»
Владимир Владимирович Долинин, водитель наземного ГЭТа, читающий стихи своим пассажирам.
10.04.18 22:32
Если закроют маршрут наземного ГЭТа № 10, то нас - ветеранов наземного ГЭТа - меня, Екатерину Немченко и других водителей отправят на заслуженный отдых. Да, нам уже немало лет: мне 63 года, а Екатерин
Комментарий к новости:Сообщение «СеверПоста» возмутило руководителя и коллектив АО «Электротранспорт»
Владимир Владимировчи Долинин, водитель наземного ГЭТа, читающий стихи за штурвалом элетролайнера
10.04.18 22:21
Господин Коробков С. Е. отчасти лукавит, т. к. если будет принято решение о закрытии маршрута наземного ГЭТа № 10 на уровне администрации города и Совета депутатов, то мнение жителей города НИКТО во в
Комментарий к новости:Сообщение «СеверПоста» возмутило руководителя и коллектив АО «Электротранспорт»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+)14:30Новости. Информационная программа.15:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиВерховного суда РФ запретил «драть три шкуры» с должников-PRO ВалютуКурс доллара подскочил на 1,7 рубля, евро – на 2,4 рубля-PRO ЭнергетикуКольская АЭС обеспечила выработку электроэнергии на 101%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 11 апреля-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыОткрытости организаций коммунального комплекса будет больше
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика