В Мурманске прошла конференция «Мурманская область: история в документах»

Конференция была организована Государственным архивом Мурманской области и посвящена 100-летию государственной архивной службы России и 80-летию образования Мурманской области. В работе форума участвовали ученые, историки, архивисты, преподаватели образовательных учреждений области, работники музеев, библиотек, журналисты, краеведы.

Специалистами Областной научной библиотеки были представлены три доклада: «Деятельность издательства Главсевморпути, как составляющая общего процесса освоения Арктики в 1930-1940 гг.», «Газеты военных лет в электронной библиотеке «Кольский Север» и «Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека и Государственный архив Мурманской области: грани сотрудничества и взаимодействия».

Специалисты библиотеки рассказали об одном из важных направлений деятельности Главного управления Северного морского пути – издании книг по истории освоения и научным исследованиям Арктики. Особое внимание было уделено коллекции полярного исследователя Арефа Ивановича Минеева, хранящейся в фондах главной библиотеки региона.

Была представлена цифровая коллекция «Сохраняя память о войне» электронной библиотеки «Кольский Север». Сегодня в ней содержится 19 наименований газет военного времени. Это более 2700 номеров печатных изданий из фондов Мурманской областной научной библиотеки, Мурманского областного краеведческого музея и Военно-морского музея Северного флота.