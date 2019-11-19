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Мурманская область. Арктика19.11.19 13:48

В Мурманске прошла конференция, посвященная Всемирному дню качества

В Мурманске 15 ноября состоялась 22-я областная научно-практическая конференция «Сделано на Мурмане. Сделано качественно», посвященная Всемирному дню качества и подведению итогов участия организаций и предприятий Мурманской области в региональном конкурсе «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2019 года» и федеральном этапе конкурса Программы «100 лучших товаров России».

В работе конференции приняли участие: депутат Мурманской областной Думы Белов М.А., заместитель председателя Совета депутатов г.Мурманска Белошеев М.В., и.о. начальника отдела развития инноваций и предпринимательства Министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области Ольнева В.А., директор ЦСМ Росстандарта в Мурманской области Куликов И.В., представители муниципальных образований, предприятий и организаций Мурманской области, контрольно-надзорных органов, некоммерческих и общественных объединений.

Участники конференции выступили с докладами на тему качества в различных отраслях экономики и социальной сферы региона, после обсуждений единогласно приняли резолюцию о необходимости активизации работы по внедрению новых технологий, оборудования, материалов, современных методов менеджмента в области качества, бережливого производства, охраны окружающей среды, ресурсо- и энергосбережения, социальной ответственности как важнейших направлений инновационного развития и повышения качества выпускаемой продукции и оказываемых услуг.

На конференции прошла презентация регионального каталога «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2019 года», который в этом году впервые выпущен не только в печатном, но и электронном виде, доступен для скачивания на сайте  http://www.mcsm.ru.

Состоялась церемония вручения наград предприятиям – победителям регионального конкурса «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2019 года» и федерального этапа конкурса Программы «100 лучших товаров России», руководителям и специалистам предприятий и организаций - Почётных знаков Программы «За достижения в области качества» и «Отличник качества». Специальным почетным дипломом «Золотая сотня» была награждена продукция предприятия ООО «МПЗ Окраина», которая вошла в первые сто лучших товаров России. Коллективы предприятий-лауреатов конкурса Программы «100 лучших товаров России» 2019 года были отмечены Благодарственными письмами губернатора Мурманской области, Мурманской областной Думы, главы муниципального образования г. Мурманск.

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