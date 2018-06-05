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Мурманская область. Арктика05.06.18 07:00

В Мурманске прошла квест-игра для молодёжи «Антитеррор – 2018»

На базе Центра профессиональной подготовки УМВД России по Мурманской области прошла квест-игра «Антитеррор-2018». В ней приняли участие четыре команды из учебных заведений Заполярья – «Оленегорский студенческий отряд быстрого реагирования» из Оленегорского горнопромышленного колледжа, «Кольские барсы» из Кольского транспортного колледжа, «МИК» из Мурманского индустриального колледжа и «Волонтеры Победы» из одноименного молодежного объединения. Командам заранее были направлены методические рекомендации.

Цель игры – погружение молодых людей в смоделированные ситуации, связанные с противодействием экстремистским проявлениям и террористическим угрозам. Командам было предложено пройти пять этапов в форме квеста. За пройденный этап ребята получали ключи, необходимые для расшифровки фразы. По условиям игры побеждала команда, разгадавшая загаданное словосочетание.

Сотрудники полиции, наблюдавшие за прохождением этапов, оценивали правильные действия молодых людей, в том числе порядок оповещения правоохранительных органов в случае обнаружения подозрительных предметов или людей.

Ребятам необходимо было найти среди граффити в метро и текстов в библиотеке запрещенный контент, выявить среди ожидающих отправления поезда людей террориста-смертника, принять меры при обнаружении взрывного устройства в студенческой аудитории.

Одним из самых зрелищных этапов квеста стал «Кинотеатр», где ребят условно захватили в заложники. Главная задача, стоящая перед молодыми людьми, – правильно действовать в такой ситуации, а также максимально полно запомнить террористов, чтобы описать их полицейским.

Все команды показали хорошую подготовку, поэтому смогли легко расшифровать загаданную организаторами фразу. По наибольшему количеству набранных в игре ключей победила команда «Кольские барсы». Ребята получили кубок и диплом победителя, остальные команды получили дипломы участников и поощрительные призы от Правительства Мурманской области.

После завершения игры сотрудники Центра профессиональной подготовки УМВД показали ребятам приёмы боевой борьбы, которые используются стражами правопорядка, а кинологи из Центра кинологической службы областного управления МВД России продемонстрировали, как служебные собаки ищут взрывчатку.

Игра для молодёжи «Антитеррор» проводится в Мурманской области уже третий год. По мнению организаторов игры – сотрудников областного управления МВД России и Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области – такая интерактивная форма работы с молодыми людьми по профилактике экстремизма и терроризма является наиболее эффективной и познавательной.

 

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