В Мурманске прошла презентации книги В. Майорова «Мощью за Отечество. С нами Бог и Андреевский флаг»

6 июня в Мурманской областной научной библиотеке состоялась презентация книги об особой роли стратегических морских сил ядерного сдерживания в обеспечении обороноспособности России, уникальном шефском сотрудничестве уральцев и экипажей РПКСН «Екатеринбург» и «Верхотурье». Значительное место в повествовании занимает трагедия с подводной лодкой «Курск».

В книге опубликованы 62 интервью с известными флотоводцами, конструкторами атомных подводных лодок, баллистических ракет и систем управления к ним, командирами стратегических подводных ракетоносцев, иерархами Русской православной церкви, политиками федерального и регионального уровней. На страницах размещены 1346 фотографий о боевой службе экипажей подводных крейсеров, освоении подводниками Арктики, ракетной стрельбе с Северного полюса.

Как отметил председатель комитета областной думы по вопросам безопасности, ВПК, делам военнослужащих и ЗАТО Михаил Ильиных, подобные издания важны, они формируют военно-патриотическое сознание, укрепляют чувство патриотизма у подрастающего поколения, знакомят с нелегкой службой подводников, а также историей создания атомного подводного флота.

По словам депутата регионального парламента Вячеслава Попова эту книгу от других изданий подобной тематики отличает отсутствие официоза, она написана душевно и человечно, очень легко читается, но в тоже время содержательна и будет интересна широкому кругу читателей.