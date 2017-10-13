В Мурманске прошла рабочая встреча полицейских Заполярья и Финляндской республики

В Мурманске состоялась рабочая встреча начальника УМВД России по Мурманской области с представителями центральной криминальной полиции Финляндской республики Юкка Лакала и Кари Ялоненом, а также офицером связи стран Северной Европы в Мурманске Осси Гранатом. Мероприятие прошло в рамках реализации плана совместных действий УМВД России по Мурманской области и органов полиции территорий Финляндской республики, граничащих с Мурманской областью, в борьбе с преступностью и охране общественного порядка и безопасности на 2017-2018 годы.

Участники мероприятия отметили, что совместная работа активизировалась, свидетельством чему являются регулярные встречи, обмен информацией о состоянии преступности, методах борьбы с ней. Стороны рассмотрели актуальные проблемы приграничного взаимодействия в сфере борьбы с организованной преступностью, противодействия незаконной миграции.

Начальник УМВД России по Мурманской области Игорь Баталов обозначил, что для Мурманской области наиболее актуальными являются преступления, связанные с использованием компьютерных технологий. В свою очередь финские коллеги озабочены проблемами, связанными с большим количеством мигрантов, прибывающих на их территорию.

Участники подтвердили договоренность о проведении совместного семинара 19-20 декабря 2017 года на базе центра кинологической службы УМВД в целях обмена опытом по обучению и использованию служебных собак.