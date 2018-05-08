5 мая впервые в Мурманске прошла Спартакиада трудовых коллективов «Крепкое здоровье - крепкая страна». Соревнования включали в себя нормативы (тесты) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) VI-VIII ступени.

По итогам соревнований в командной борьбе места распределились следующим образом:

1 место - ПАО «ММТП»;

2 место - Кольская ГМК, г. Мончегорск;

3 место - Мурманская областная Дума.

Всем участникам Спартакиады была вручена сувенирная продукция ВФСК ГТО, победителям и призерам - грамоты и медали Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области.





