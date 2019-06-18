В Мурманске прошла встреча, посвященная социальному и экологическому волонтёрству

18 июня в отделе электронных ресурсов Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой состоялось очередное занятие в школе добровольческих инициатив #НАШЕдело.

Встреча была посвящена социальному и экологическому волонтёрству. Волонтёр — человек особой миссии, обладающий талантом, работоспособностью ума, откликом души и сердца. Именно с таким человеком в очередной раз встретились волонтеры библиотеки.

О своей благотворительной деятельности рассказала известный в Мурманске доброволец – волонтер сообщества «Мурманск. И себе и людям» Наталья Романенко. Читатели послушали об особенностях экологического и социального волонтёрства.

На практической части занятия прошёл мастер-класс по изготовлению лежанок для кошек и собак. Полезные вещи, изготовленные участниками, передадут в мурманский приют для бездомных животных.

Завершилась встреча познавательной экологической игрой, в ходе которой ребята узнали о важности проблемы охраны окружающей среды и возможности самостоятельно повлиять на улучшение экологической ситуации в родном городе.