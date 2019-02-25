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Мурманская область. Арктика25.02.19 17:06

В Мурманске прошли «Февральские вьюги»

В минувшие выходные во Дворце культуры «Судоремонтник» прошёл XXХI открытый областной конкурс ансамблей бального танца «Февральские вьюги».

В конкурсе приняли участие ансамбли бального танца культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования Мурманской области: Мончегорска, Североморска, Мурманска, Полярных Зорь, Апатитов, Заполярного, Никеля, а также Северо-Западного федерального округа Российской Федерации – Петрозаводска. Конкурсанты продемонстрировали танцевальные способности в номинациях «Вальс, вальс, вальс» (фигурный, венский вальс и др.), историко-бытовые танцы (полька, мазурка, полонез и др.), танцы европейской программы (формейшен, микс), танцы латиноамериканской программы (формейшен, микс) и шоу-номера.

Члены жюри оценивали оригинальность балетмейстерских решений, исполнительское мастерство, соответствие хореографической композиции музыкальному материалу, сценическую культуру и соответствие репертуара, манеры исполнения и костюма исполнителя  возрастным категориям участников коллектива.

По итогам работы жюри призовые места распределились следующим образом.

Номинация «Вальс, вальс, вальс». Категория «Юниоры»: диплом лауреата III степени - Образцовый самодеятельный коллектив ансамбль бального танца «ДУЭТ» (МБУ «Мончегорский городской Центр культуры»),  Образцовый самодеятельный коллектив ансамбль бального танца «ОВАЦИЯ» (МБУК Дворец культуры «Судоремонтник» г. Мурманска), диплом лауреата II степени - Образцовый самодеятельный коллектив ансамбль бального танца «ОНИОНА» (ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им С.М. Кирова»), Образцовый самодеятельный коллектив ансамбль бального танца «ТАНДЕМ» (МАУ «Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.»), диплом лауреата I степени - Образцовый самодеятельный коллектив ансамбль бального танца «АЛЬЯНС» (МБУК Дворец культуры «Строитель» г. Североморск).

Категория «Взрослые»: диплом лауреата II степени - Образцовый детский коллектив художественного творчества Республики Карелия ансамбль бального танца «СТЕП» (МОУ ДО «Дом творчества детей и юношества № 2» г. Петрозаводск), диплом лауреата I степени - Народный самодеятельный коллектив ансамбль бального танца «ЮВЕНТА» (ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им С.М. Кирова»).

Категория «Сеньоры»: диплом лауреата III степени - Народный самодеятельный коллектив ансамбль бального танца «ПАНАЦЕЯ» (МБУК «Дворец культуры «Восход» п.г.т. Никель Мурманская область), диплом лауреата II степени - Образцовый самодеятельный коллектив ансамбль бального танца «ДУЭТ» (МБУ «Мончегорский городской Центр культуры»), диплом лауреата I степени - Народный самодеятельный коллектив ансамбль бального танца «ГРАЦИЯ» (МБУ «Мончегорский городской центр культуры»).

Номинация «Отечественная программа». Категория «Юниоры»: диплом лауреата III степени - Образцовый самодеятельный коллектив ансамбль бального танца «ОВАЦИЯ» (МБУК Дворец культуры «Судоремонтник» г. Мурманска), Образцовый самодеятельный коллектив ансамбль бального танца «ДУЭТ» (МБУ «Мончегорский городской Центр культуры»), диплом лауреата II степени - Образцовый самодеятельный коллектив ансамбль бального танца «ТАНДЕМ» (МАУ «Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.»), диплом лауреата I степени - Образцовый самодеятельный коллектив ансамбль бального танца «АЛЬЯНС» (МБУК Дворец культуры «Строитель» г. Североморск).

Категория «Сеньоры»: диплом лауреата II степени - Образцовый самодеятельный коллектив ансамбль бального танца «ДУЭТ» (МБУ «Мончегорский городской Центр культуры»), диплом лауреата I степени - Народный самодеятельный коллектив ансамбль бального танца «ГРАЦИЯ» (МБУ «Мончегорский городской центр культуры»).

Номинация «Танцы западно-европейской программы». Категория «Юниоры»: диплом лауреата III степени - Образцовый самодеятельный коллектив ансамбль бального танца «ОВАЦИЯ» (МБУК Дворец культуры «Судоремонтник» г. Мурманска), Образцовый самодеятельный коллектив ансамбль бального танца «ДУЭТ» (МБУ «Мончегорский городской Центр культуры»), диплом лауреата II степени - Образцовый самодеятельный коллектив ансамбль бального танца «ТАНДЕМ» (МАУ «Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.»), Образцовый самодеятельный коллектив ансамбль бального танца «АЛЬЯНС» (МБУК Дворец культуры «Строитель» г. Североморск), диплом лауреата I степени - Образцовый самодеятельный коллектив ансамбль бального танца «ОНИОНА» (ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им С.М. Кирова»).

Категория «Взрослые»: диплом лауреата I степени - Образцовый детский коллектив художественного творчества Республики Карелия ансамбль бального танца «СТЕП» (МОУ ДО «Дом творчества детей и юношества № 2» г. Петрозаводск),  Народный самодеятельный коллектив ансамбль бального танца «ЮВЕНТА» (ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им С.М. Кирова»).

Категория «Сеньоры»: диплом лауреата I степени - Народный самодеятельный коллектив ансамбль бального танца «ГРАЦИЯ» (МБУ «Мончегорский городской центр культуры»).

Номинация «Танцы латино-американской программы». Категория «Юниоры»: диплом лауреата III степени - Образцовый самодеятельный коллектив ансамбль бального танца «ОВАЦИЯ» (МБУК Дворец культуры «Судоремонтник» г. Мурманска), диплом лауреата III степени - Образцовый самодеятельный коллектив ансамбль бального танца «ДУЭТ» (МБУ «Мончегорский городской Центр культуры»), диплом лауреата II степени - Образцовый самодеятельный коллектив ансамбль бального танца «ТАНДЕМ» (МАУ «Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.»), Образцовый самодеятельный коллектив ансамбль бального танца «АЛЬЯНС» (МБУК Дворец культуры «Строитель» г. Североморск), диплом лауреата I степени - Образцовый самодеятельный коллектив ансамбль бального танца «ОНИОНА» (ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им С.М. Кирова»).

Категория «Взрослые»: диплом лауреата I степени - Образцовый детский коллектив художественного творчества Республики Карелия ансамбль бального танца «СТЕП» (МОУ ДО «Дом творчества детей и юношества № 2» г. Петрозаводск),  Народный самодеятельный коллектив ансамбль бального танца «ЮВЕНТА» (ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им С.М. Кирова»).

Категория «Сеньоры»:  диплом лауреата II степени - Народный самодеятельный коллектив ансамбль бального танца «ПАНАЦЕЯ» (МБУК «Дворец культуры «Восход» п.г.т. Никель Мурманская область), диплом лауреата I степени - Народный самодеятельный коллектив ансамбль бального танца «ГРАЦИЯ» (МБУ «Мончегорский городской центр культуры».

Номинация «Шоу-номер». Категория «Юниоры: диплом лауреата III степени - Образцовый самодеятельный коллектив ансамбль бального танца «ДУЭТ» (МБУ «Мончегорский городской Центр культуры»), Образцовый самодеятельный коллектив ансамбль бального танца «ОВАЦИЯ» (МБУК Дворец культуры «Судоремонтник» г. Мурманска).

Категория «Взрослые»: диплом лауреата II степени - Образцовый самодеятельный коллектив ансамбль бального танца «АЛЬЯНС» (МБУК Дворец культуры «Строитель» г. Североморск), диплом лауреата I степени - Образцовый детский коллектив художественного творчества Республики Карелия ансамбль бального танца «СТЕП» (МОУ ДО «Дом творчества детей и юношества № 2» г. Петрозаводск).

Категория «Сеньоры»: диплом лауреата III степени - Народный самодеятельный коллектив ансамбль бального танца «ГРАЦИЯ» (МБУ «Мончегорский городской центр культуры»), Образцовый самодеятельный коллектив ансамбль бального танца «ДУЭТ» (МБУ «Мончегорский городской Центр культуры»), диплом лауреата II степени - Клуб любителей бальных танцев «ДИАМАНТ» имени Ольги Алёхиной (МБУК «Городской Дворец культуры г. Полярные Зори»).

ГРАН-ПРИ конкурса вручен Народному самодеятельному коллективу ансамблю бального танца «ЮВЕНТА», балетмейстер - Можейко Андрей Юрьевич ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им С.М. Кирова».

 

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