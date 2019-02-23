В Мурманске прошли «Кадетские игры»

В преддверии Дня защитника Отечества в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова прошел Открытый военно - патриотический конкурс «Кадетские игры». В конкурсе приняли участие школьники кадетских классов учреждений общего образования, воспитанники клубов юных моряков и военно-патриотических клубов из городов Мурманск, Североморск, Апатиты, Мончегорск, Оленегорск, Заозерск и ЗАТО Александровск. Состав команды 10 человек, возраст от 10 до 13 лет.

Конкурсная программа состояла из состязаний интеллектуального, спортивного и творческого характера и включала в себя несколько этапов. Во время конкурса строевой подготовки «Кадетский марш» необходимо было выполнить элементы строевой подготовки согласно строевому уставу Вооруженных Сил России. В конкурсе «Мы – кадеты России!» команды рассказывали о своих успехи и достижениях. На конкурс «Герои-города – в сердцах людей вы навсегда!» участники представили литературно-музыкальную композицию военно-патриотической направленности, посвященную подвигам городов-героев или городов воинской славы на страже и защите Родины.