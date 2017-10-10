В Мурманске прошли областные соревнования по общей физической подготовке среди обучающихся отделений конькобежного спорта

В соответствии с планом физкультурно-спортивных и организационно-методических мероприятий министерства образования и науки Мурманской области 8 октября 2017 года Мурманской областной детско-юношеской спортивной школой на базе СШОР №4 города Мурманска проведены областные соревнования по общей физической подготовке среди обучающихся отделений конькобежного спорта.

В соревнованиях приняли участие 157 ребят в возрасте от 9 до 18 лет из Мурманска, Оленегорска и Мончегорска. В программу соревнований вошли прыжки в длину, бег на дистанции от 30 до 1500 м. Из 24 разыгранных медалей 12 завоевали спортсмены из Мурманска, 10 получили участники команды из Оленегорска и 2 медали у спортсменов из Мончегорска. Победители и призеры соревнований награждены медалями и грамотами министерства образования и науки Мурманской области.