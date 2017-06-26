В Мурманске прошли соревнования «Динамо» по служебному биатлону

В Мурманске прошли традиционные региональные соревнования Мурманского регионального отделения общества «Динамо» по служебному биатлону. Первыми на дистанцию 3 км с двумя огневыми рубежами вышли бороться женщины.

Лучше всех с поставленной задачей справилась сотрудник ОБ ППСп УМВД России по Мурманской области, мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике Маркелова Татьяна, второе место завоевала представительница КФК № 2 Страхова Екатерина, третье место - у представительницы КФК № 8 Ниловой Татьяны.

Среди мужчин в возрастной категории 40 лет и старше лет места распределились следующим образом: 1 место - Зорин Дмитрий – КФК № 8; 2 место -- Пичугин Андрей – Росгвардия; 3 место - Нилов Игорь – КФК № 8.

В возрастной категории 35-39 лет места распределились: 1 место - Косорыгин Александр – КФК № 8; 2 место - Акимов Сергей – УФСИН и 3 место - Сосин Алексей – КФК № 2;

В возрастной категории до 35 лет первое место завоевал Панков Евгений – КФК № 2; на втором месте оказался - Шишков Владимир – КФК № 2, а «бронза» досталась - Карякину Сергею – КФК № 8.

По итогам борьбы уверенную командную победу одержали сотрудники КФК № 8, второе место завоевали сборная команда КФК № 3. Третье место заслужили сотрудники УМВД России по Мурманской области.