В Мурманске прошли соревнования «Динамо» по служебному двоеборью

В Мурманске прошли соревнования территориальных подразделений по служебному двоеборью, организованные Мурманским региональным отделением Общества «Динамо». Первенство является зачётным в комплексной Спартакиаде Мурманского регионального отделения ОГО ВФСО «Динамо.

Соревнования включали в себя кросс на 3 км и стрельбу из пистолета Макарова на двух огневых рубежах по мишени с расстояния 25 метров .

Несмотря на холодную, ветреную погоду, участники соревнований показали высокие спортивные результаты и в кроссе, и в стрельбе. По итогам забегов лидерами соревнований выполнены нормативы спортивных разрядов по служебному двоеборью. Первыми на дистанции 3 км с двумя огневыми рубежами вышли бороться женщины. И лучше всех с поставленной задачей справились представители региональной Росгвардии. По итогам первого дня соревнований замкнули тройку сильнейших сотрудники полиции.

Во второй день соревнований участники состязались в эстафетных гонках 4х1,5 км. с двумя огневыми рубежами. В напряжённой борьбе полицейские стали бронзовыми призёрами эстафеты.

Как сообщает Мурманское региональное отделение ОГО ВФСО «Динамо», по итогам двух дней состязаний третье место – УМВД России по Мурманской области.