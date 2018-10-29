В Мурманске прошли соревнования по легкой атлетике на призы заслуженного мастера спорта, серебряного призера Олимпийских игр Ларисы Кругловой

В состязаниях приняли участие спортсмены детско-юношеских спортивных школ, коллективов физической культуры, клубов любителей бега Мурманской области и других регионов.

Гостей и участников турнира приветствовал спикер регионального парламента Сергей Дубовой. Он подчеркнул, что сегодня в Кольском Заполярье – настоящий праздник, в котором участвуют как юные, так и именитые спортсмены.

– Легкая атлетика – это хорошая физическая форма, выносливость, ловкость. Не сомневаюсь, что все эти качества сегодня продемонстрируют нам участники состязаний, – отметил депутат.

Отдельные слова благодарности спикер Думы адресовал организаторам соревнований, областному и городскому спортивным комитетам и лично Ларисе Кругловой за внимание к подрастающему поколению и немалый вклад в развитие массового спорта.

Сергей Дубовой пожелал всем участникам соревнований – уверенности в себе, успехов и новых побед, а зрителям - ярких впечатлений.

Почетными гостями турнира стали многократные призеры Чемпионатов мира и Европы, Олимпийских игр в Афинах – Олеся Зыкина и Ирина Привалова. Вместе с председателем профильного комитета Думы Ларисой Кругловой они провели мастер-класс для ребят, которые только начали заниматься легкой атлетикой.

– Уверена, для юных спортсменов это станет хорошим стимулом для новых побед, – отметила Лариса Круглова.

В программу соревнований вошли дистанции на 60 и 1000 м, а также эстафеты 4х200 м. Призеры были награждены кубками, медалями и дипломами. Все участники соревнований получили памятные подарки.