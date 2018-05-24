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Мурманская область. Арктика24.05.18 15:22

В Мурманске прошли торжества, посвященные Дню славянской письменности и культуры

Сегодня в Мурманске прошли торжества, посвященные Дню славянской письменности и культуры. В честь равноапостольных Кирилла и Мефодия был отслужен торжественный молебен. Состоялось праздничное шествие школьников, творческой интеллигенции и участников международного конкурса детской рукописной книги. В состоявшемся после этого на площади Первоучителей празднике «Слово» приняли участие историки, литераторы, учителя, победители конкурсов, школьники, молодежь, коллективы художественной самодеятельности.

«Значение этого события переоценить невозможно. И сегодня русский язык и письменность, основанные на славянской азбуке, являются связующим языковым звеном межнационального общения между многими народами, населяющими просторы нашей великой Родины», – приветствовала участников заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк.

Заместитель главы региона отметила, что радостным моментом является тот факт, что в шествии и празднике приняли участие гости из трех субъектов РФ – победители уникального Международный конкурс детской рукописной книги «Здесь мне посчастливилось родиться». Это дети и их родители из Санкт-Петербурга, Ельца и Самарской области.

«Чествуя сегодня первоучителей Кирилла и Мефодия, можно сказать, что лучшей памятью для них будет продолжение их дела – развитие и бережное сохранение нашего языка и нашей речи. Я хочу пожелать молодым людям в течение всей жизни изучать культуру и историю родной страны, чтобы творить только добрые дела и сохранять наши ценности», – сказала И. Погребняк.

Вице-губернатор также вручила призы и подарки школам – победителям костюмированного шествия, темой которого в этом году стало творчество русских писателей.

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