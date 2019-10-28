В Мурманске прошли традиционные соревнования по легкой атлетике на призы заслуженного мастера спорта, призера Олимпийских игр Ларисы Кругловой. В них приняли участие воспитанники детско-юношеских спортивных школ, представители клубов любителей бега Мурманской области и других регионов, депутат регионального парламента Игорь Найдёнов.

Гостей и участников турнира от имени Мурманской областной Думы приветствовал первый вице-спикер регионального парламента Владимир Мищенко. Он пожелал всем участникам соревнований – уверенности в себе и дальнейших успехов, а зрителям - ярких впечатлений.

Почётным гостем турнира стала призер Олимпийских игр - Олеся Зыкина. Вместе с Ларисой Кругловой они провели мастер-класс для ребят, которые только начали заниматься легкой атлетикой.

– Уверена, для юных спортсменов это станет хорошим стимулом для новых побед, – отметила Лариса Круглова.

В программу соревнований вошли дистанции на 60 и 1000 м, а также эстафеты 4х200 м. Призеры были награждены кубками, медалями и дипломами. Все участники соревнований получили памятные подарки.